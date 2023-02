Carnevale a Chiavari con pentolaccia, musica e animazione

Chiavari festeggia il Carnevale con una grande manifestazione in piazza Matteotti domenica 19 febbraio. A partire dalle 15 il centro storico si colorerà di maschere, per una festa in cui non mancheranno musica, animazioni e spettacoli. Si esibiranno la band “I Parapendio”, il gruppo degli sbandieratori dei sestieri di Lavagna e i trampolieri Familupis della Compagnia King Artist. Momento clou la maxi pentolaccia e la distribuzione di caramelle.

A partire dalle 17:30, all’Auditorium San Francesco, si svolgerà il concerto a ingresso libero “Festival della Canzone Italiana. I più grandi successi dagli anni 50” organizzato dall’associazione Culturale Tigullio Eventi e dalla Scuola della Voce, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Si esibiranno Andrea Vulpani al pianoforte, il coro delle “Piccole donne cantano” e i giovani solisti e le soliste della scuola che interpretano le più belle canzoni della musica italiana. Presenta Massimo Mascelli con direzione artistica di Sara Nastos.