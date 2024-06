Festa dei Camalli con stand gastronomici, musica dal vivo e fuochi d'artificio

Venerdì 28 e sabato 29 giugno in piazzale San Benigno a Genova (piazzale della Sala Chiamata del Porto) arriva la 7^ Festa dei Camalli. Dalle ore 17 in poi stand gastronomici, bar, musica e giochi gonfiabili per bambini. Venerdì 28 appuntamento con The Chicago Groovers - Blues Brothers Tribute Band, mentre sabato 29 tributo a Vasco Rossi con il Tropico del Blasco. La serata si concluderà con fuochi d'artificio.

L'intero ricavato sarà devoluto all'Ospedale Giannina Gaslini di Genova.