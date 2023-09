Festa della Birra alla Croce Bianca Pino Soprano con ricco menù e musica dal vivo

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Pino Soprano organizza la Festa della Birra sabato 30 settembre a partire dalle 19:30, presso la sede in via di Pino 159. La birra sarà ovviamente protagonista della serata, con varie tipologie disponibili alla spina. Il menù prevede Spätzle, Salsiccia, Hamburger, Stinco, Brezel, Crauti, Birramisu e Strudel. In accompagnamento la musica dal vivo con il gruppo rock WeSteel. In caso di pioggia l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.