Festa della Birra a Borzonasca con musica e stand gastronomici

Venerdì 22 e sabato 23 luglio a Borzonasca la birra sarà protagonista per due giorni di festa in piazza I settembre 1944. Festa della Birra ma non solo, con comicità e stand gastronomici che proporranno stinco di maiale, torte salate, pizza e tanto altro. Presenti 6 stili differenti di birra artigianale e birra senza glutine.

Venerdì 22 luglio a partire dalle ore 21 spettacolo danzante con i bambini della scuola di Ballo di Civita, quindi spettacolo comico con Alessandro Bianchi dei Piarti dei Caruggi e infine Dj Kelly.

Sabato 23 luglio serata musicale con Fabio Casanova e seguire disco music con 2 Crazy Djs.