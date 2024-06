Festa dei Bambini a Sori con spettacoli, burattini e merenda gratuita

Domenica 9 giugno a Sori si svolgerà la Festa dei Bambini. Presso la zona pedonale, alle ore 15:30, spettacolo itinerante della Compagnia Liberitutti: Sori si trasforma nella foresta di Sherwood. Vivrete un emozionante caccia al tesoro per le vie di Sori per scoprire chi è e dove si nasconde Robin Hood e per trovare il misterioso tesoro. Merenda gratuita per tutti.

A seguire, in piazza della Chiesa uno spettacolo interattivo di burattini per grandi e piccini. Un lupo in po' impacciato combina dei guai enormi quando incontra la Mosca Parapiglia. Ma tranquilli: le sorti del racconto le decidete voi!

Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Info prolocosori@gmail.com.