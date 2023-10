Festa d'Autunno e Fiera dei Creativi a Casella con caldarroste, polenta, focaccette e frisceu

La Parrocchia di Santo Stefano a Casella organizza l'ottava Festa d'Autunno, domenica 22 ottobre presso il piazzale della Chiesa, con fiera degli hobbisti e creativi. A partire dalle 12:30 pranzo a base di polenta e dolci (per il quale è gradita la prenotazione al 349 5114661), quindi dalle ore 14:30 distribuzione di caldarroste, frisceu, focaccette con salumi e birra di castagne. Divertimento per grandi e piccini, con musica, lotteria e gonfiabili per bambini. Intrattenimento musicale con l'Orchestra Ornella's Group. In occasione della festa si svolgerà il concorso per le scuole “Cosa ti viene in mente quando pensi all'autunno”.