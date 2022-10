Festa sezionale dell'Associazione Nazionale Alpini a Recco

Alpini in arrivo a Recco per la festa sezionale in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre: un'opportunità per avvicinare e conoscere le "penne nere". Nell'anno del 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, Recco si prepara ad accogliere la festa sezionale di Genova dell'Associazione Nazionale Alpini. Con il patrocinio del Comune di Recco, nonché di Città Metropolitana, Regione Liguria, Comuni di Avegno, Camogli e Uscio.

"Il gruppo Recco-Golfo Paradiso degli Alpini garantisce un supporto costante alle iniziative del nostro Comune - sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo - e rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità per i valori che trasmette. Una presenza che intendiamo sostenere e valorizzare".

Si parte sabato alle ore 9:45 con il pellegrinaggio e la deposizione di corone presso i Monumenti ai Caduti; alle ore 10:30 apertura del centro dimostrativo Protezione civile ANA, sezione di Genova sulla rotonda "Baden Powell"; alle ore 17:30 sfilata della Filarmonica Rossini per le vie di Recco; la giornata termina con il concerto di cori alpini del Coro “Voci d’Alpe” presso il Santuario di N. S. del Suffragio.

La giornata di domenica comincia alle ore 8:30 con l'ammassamento al Belvedere “Luigi Tenco”, di seguito colazione alpina, alzabandiera, sfilata per le vie cittadine con deposizione di corone e con la partecipazione della Fanfara sezionale, allocuzioni nella piazza del Comune e Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la partecipazione del Coro Soreghina. Alle ore 13 rancio alpino presso il ristorante “Alfredo”. Ore 16:30 chiusura della mostra degli alpini in sala Polivalente. Ore 17:30 ammainabandiera.