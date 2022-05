Festa dell'ascensione di Borzoli tra sagra, teatro, laboratori e cirulla

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio presso i locali della Società operaia cattolica Santo Stefano di Borzoli si svolgerà la tradizionale festa dell’Ascensione.

Si apre la festa venerdì sera con il torneo di cirulla e la tradizionale commedia in genovese nel teatro parrocchiale.

Si prosegue il sabato pomeriggio con apertura delle mostre, laboratori per bambini, lotteria di beneficenza e serata gastronomica con menù di carne o pesce e sul terrazzo ex asilo karaoke e musica con Fabio May Dj.

Domenica pomeriggio si prosegue con giochi per bambini e ragazzi sul campo, frittelle, banchetti, presentazione della prima edizione di "Borzoli in fiore" e in serata cena a base di asado.