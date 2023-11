Festa di Natale ad Arenzano con spettacoli per bimbi, accensione delle luminarie e mercatino

Ad Arenzano si rinnovano anche quest'anno i festeggiamenti natalizi con “Aspettando Natale”, la grande festa in Via Bocca in programma venerdì 8 dicembre.

Ecco gli appuntamenti:

ore 12 - Centro Polivalente Gino Strada, inaugurazione presepe dei Ripari e Rifugi di Arenzano a cura di Benedetto Damonte, volontario Associazione U Gruppu

ore 15 - i più piccini potranno vivere l'atmosfera del Natale nella Piazzetta di Babbo Natale a cura di ACM Arenzano: truccabimbi, laboratori, spettacolo di bolle di sapone e per tutti ritornano le tradizionali focaccette a cura del Comitato Manifestazioni Arenzano

ore 17 - accensione dell'Albero di Natale e delle luminarie di Natale con la partecipazione Banda "A. Parodi" Città di Arenzano

Per tutte le giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, il Centro storico è reso più festoso dalle bancarelle natalizie del mercatino di Via Bocca, dalle 10 alle 18. Un'occasione in più per trovare regali e occasioni speciali nel centro di Arenzano. Organizzazione a cura del CIV Arenzano.