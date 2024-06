Festa per i 40 anni dell'Osservatorio Astronomico di Genova: laboratori, musica, divulgazione e apericena

Domenica 16 giugno l'Osservatorio Astronomico di Genova festeggerà i primi 40 anni di attività. Tutta la cittadinanza è invitata. Il 16 giugno, appunto, del 1984, dopo una impresa "eroica" lunga ben 11 anni da parte dei volontari della sezione astrofili dell'Università Popolare Sestrese APS, alla presenza dell'allora sindaco di Genova Fulvio Cerofolini, si aprirono le porte a tutta la popolazione di questo vero e proprio laboratorio del cielo. Da quel giorno l'osservatorio ha accolto in visita migliaia di appassionati o semplici curiosi e tante generazioni di studenti. OAG in questi 40 anni non ha mai sospeso le sue attività di divulgazione e ricerca scientifica, anzi, ha, nel tempo, arricchito la sua offerta grazie ai tanti soci volontari che propongono sempre nuove esperienze.

Grazie al supporto dei tanti amici, soci e visitatori, con le oblazioni raccolte si è anche potuto fare un passo veramente impegnativo, dal 2022, la struttura dell'osservatorio è affiancata da un grande e moderno Planetario Digitale che ha permesso in incrementare ulteriormente l'offerta didattica rivolta agli istituti scolastici del territorio, e non solo.

Domenica 16 quindi si festeggia: prima con i bambini che, grazie alla maestria ed esperienza divulgativa dell'amica Denise Trupia (Astrofisica del gruppo di divulgazione astronomica Nane Brune), daranno forma una vera e propria Galassia di Stelle da rinchiudere in un barattolo e custodire nella propria cameretta imparando, divertendosi, l'affascinante fisica che le ha generate e le mantiene in vita da miliardi anni. Sempre Denise, sarà poi protagonista di un interessante e simpatico speech con protagonisti Astronomia e Astrologia, prima, ma tanti anni orsono, alleate, ma ora in totale antitesi.

Il momento magico e artistico prenderà il via dalle 18. Andrea Mora e lo Swing Trio (Franco Buffarello al piano, Enrico Zilli al basso e Matteo Ottonello alla batteria) creeranno un'atmosfera unica con la loro musica che accompagnerà il Sole al suo tramonto lasciando spazio alla notte che "accende" le stelle.

La serata sarà deliziata da fresca Sangria (aperitivo analcolico in alternativa) e gAstronomia a Km zero proposta dagli amici di Asini&Basilico, giovani ristoratori e coltivatori genovesi (sestresi) che proporranno una serie di piatti caldi e freddi da consumare nel giardino.

Quando il crepuscolo e il buio della notte permetteranno di osservare il cielo stellato, entreranno in gioco i divulgatori di OAG, custodi di questo gioiello voluto con forza e caparbia dai loro predecessori. Spettacoli in Planetario, osservazione del cielo ad occhio nudo ed al telescopio del nostro fantastico cielo. Scienza, orientamento e storie mitologiche della volta celeste.

Prenotazione alla sezione eventi del sito oagenova.it

https://www.oagenova.it/prenota-eventi

Recentemente l'Osservatorio Astronomico ha anche ospitato una troupe della Rai che ha realizzato un servizio sul territorio del Monte Gazzo, per la trasmissione "Kilimangiaro Estate" che andrà prossimamente in onda. Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook Osservatorio Astronomico di Genova.