Festa per i 120 anni della Croce Verde Sestri Ponente con musica, corteo e lo spettacolo di Alessandro Bianchi

Sestri Ponente in festa per i 120 anni della Croce Verde, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in piazza dei Micone con la partecipazione straordinaria del comico Alessandro Bianchi. Si comincia sabato con dj set, artisti di strada, dimostrazioni, mostra dei funghi e la Croce Verde Experience. Alle 20:30 musica dal vivo con Les Crikò. Domenica la festa prosegue con il corteo in via Sestri e l'inaugurazione di tre nuove ambulanze, alle 17 la celebrazione dei 120 anni con lo spettacolo di Alessandro Bianchi.

foto: fb@croce.ponente