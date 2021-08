Ferragosto insieme: passeggiata con taccuino nella zona di Santa Maria di Castello

Torna il "Ferragosto insieme" orgnanizzato dall'associazione culturale Genova in Mostra. Si tratta di una passeggiata con taccuino nella zona di Santa Maria di Castello, domenica 15 agosto dalle 17 alle 19.

Ricomincia così la tradizione di passare Ferragosto insieme. Domenica 15 agosto si visiterà l'area più antica della città, la collina di Castello, cercando osservando dettagli e scorci che ad un passo più veloce possono sfuggire.

Sarà una passeggiata, da effettuarsi con calma, alla ricerca di piccole piazze e scorci meno noti, all'ombra, che raccontano le origini della storia medievale della città e che aiutino a creare nuove immagini del modo di vivere la città.

Sarà una passeggiata "con taccuino" da effettuarsi con calma e serena attenzione e per questo, per chi lo desidera, gli organizzatori chiedono di portare un cuscino (o comunque qualcosa per potersi accomodare su gradini o sporgenze, eventualmente anche in terra) e una penna (alla "carta" ci penserà l'organizzazione).

La visita sarà effettuata con sistema di radiomicrofonaggio. Il costo è di 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 3703289126