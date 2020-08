Ferragosto ai Luzzati con Andrea Di Marco

I giardini Luzzati vivono a Ferragosto con il nuovo spettacolo di Andrea Di Marco, uno dei talenti di punta della comicità genovese, da Zelig a Colorado, passando per Bruciabaracche, e ancor prima con i mitologici Cavalli Marci.

Sarà un viaggio ferragostano in città in cui si riderà a crepapelle, un cabaret genuino, originale ed intelligente.

Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili (secondo le norme vigenti), venite per tempo, come sempre in piazza si può prendere un aperitivo, si può bere, si può mangiare, ma soprattutto si passerà il ferragosto tutti assieme con un evento a cura dei giardini Luzzati e della braceria pizzeria Tiflis.

L'evento sarà regolato nel rispetto dei protocolli e le misure anticontagio.

Vi invitiamo a mantenere la distanza di almeno un metro, a indossare la mascherina e a utilizzare gli igienizzanti per le mani.