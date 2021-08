Ferragosto con le Guide del Parco del Beigua

Alcune attività gratuite, altre no (vedi articolo)

Il lungo fine settimana di metà agosto nel parco del Beigua inizia venerdì 13 a Pratorotondo con il pomeriggio dedicato alle attività dei Beigua Junior Geoparker, impegnati questa volta in una caccia al tesoro nel cuore del Parco. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line (ultimi posti).

Alla sera invece, insieme all'Associazione Astrofili Orione di Savona si andrà a caccia di stelle con una facile escursione adatta a tutti. Necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Costo: € 6,00 a persona e contributo di € 5,00 per l'Associazione Astrofili. Prenotazione on-line obbligatoria (pochissimi posti ancora disponibili).

Sabato 14 di buon'ora, al mattino, ci si metterà in cammino da Varazze fino alla Madonna della Guardia per il secondo appuntamento dell'estate con Sunrise trekking & concert: all'arrivo ci attende un concerto di musica jazz in uno scenario davvero panoramico.

Iniziativa gratuita, in collaborazione con il Comune di Varazze. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12.

Nel pomeriggio di sabato a Tiglieto due nuove opportunità di visita alla Badia cistercense, alle ore 15:30 e alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

E a Ferragosto, come da tradizione, l'appuntamento è con il trekking al tramonto insieme alle Guide del Parco, che porteranno i visitatori sulle alture di Varazze per ammirare la costa nel passaggio dal tramonto al buio acceso dalle stelle e dalle luci del borgo. Escursione mediamente impegnativa, necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Costo: € 10,00 a persona, prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18.