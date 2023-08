Ferragosto ai Funghi: la sagra nella fattoria didattica

Sabato 12, domenica 13 agosto e per il giorno di Ferragosto la fattoria didattica Il Ciliegio di San Desiderio organizza la sagra "Ferragosto ai funghi".

Si inizia alle 11,30 con l'apertura dei cancelli e l'esposizione degli animali. Alle 12, visita libera alla fattoria e ai suoi animali. Alle 13, infine, pranzo a menu fisso con prenotazione obbligatoria.

Sono disponibili due tipi di menu: quello "normale" e quello per intolleranti, vegetariani e celiaci. Il primo prevede un antipasto a base di salumi, formaggi, tortino di verdure con funghi, insalata russa con tonno e fagioli con tonno e cipolla. In seguito, ravioli del plin con ripieno di funghi porcini al ragù di carne e trofiette funghi e panna. I secondi sono a base di arrosto di maiale con velluata di porcini e funghi trifolati e fagottino di pollo con patate al forno.

Il secondo menu prevede antipasto a base di verdure grigliate, formaggi, tortino di zucchini e cipolle, insalata russa senza tonno, fagioli e cipolla; i primi comprendono ravioli del plin con ricotta e basilico (in bianco o al pomodoro), trofiette al pesto e, per celiaci, disponibili rigatoni senza glutine. Tra i secondi, arrosto di maiale di vellutata al tartufo (o senza velltata) e per vegetariani zucchini trifolati, dadolata di verdure con patate al forno.

In entrambi i menu - che costano 30 euro a persona - è incluso il dolce (non per celiaci), acqua, vino e caffè.

Il menu bambini costa 15 euro e prevede penne al pomodoro, arrosto con patatine e crostata.