Ferragosto con "Giuseppe Marzari: un uomo in frac" in piazza San Matteo

Per la 23esima edizione del festival "In una notte d'estate" di Lunaria Teatro, Ferragosto 2020 è all'insegna della risata con "Giuseppe Marzari: un uomo in frac", in piazza San Matteo.

Comico, umorista e macchiettista, Marzari è stato un noto attore teatrale dialettale genovese. In particolare è stato l'inventore di una delle più popolari maschere genovesi: O scio Rataella. La regia è un omaggio alla radio.

Lo spettacolo nasce da un'idea di Cesare Viazzi con Andrea Benfante, tecnico del suono Luca Nasciuti, scene Giorgio Panni e Giacomo Rigalza, regia Daniela Ardini.