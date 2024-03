"Femminilmente" - mostra di Andrea Boccone

FEMMINILMENTE – mostra artistica

Dall’11 al 15 marzo 2024

Incontro con l’artista: mercoledì 13 marzo 2024 h 16:30

Nell’ambito degli eventi dedicati alla Giornata internazionale della donna, il Municipio VII propone una mostra dedicata al tema della lotta per i diritti delle Donne, intitolata “Femminilmente”. Una serie di opere in tecnica mista sarà allestita nella Sala Dall’Orto della Biblioteca Benzi per offrire stimoli alla riflessione su questo importante tema della nostra società odierna.

L’incontro con l’artista

Mercoledì 13 marzo alle 16:30 l’artista sarà a disposizione per presentare la mostra e illustrare le singole opere esposte. Sarà presente la Vicepresidente del Municipio VII Ponente, Lorella Fontana. Modererà la Direttrice della Biblioteca, Tiziana Ciresola.

Info e prenotazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it