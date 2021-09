La Feltrinelli, presentazione del nuovo libro di Beatrice Minella

Mercoledì 15 settembre alle 18 presso ‘La Feltrinelli’ di Genova in via Ceccardi Beatrice Minella presenterà il suo nuovo libro ‘La casa delle ombre e delle luci’ (All Around) insieme alla giornalista Giulia Cassini. “Segreti tenuti nascosti per decenni, amori interrotti e altri senza fine,continui colpi di scena percorrono la trama fino a un finale che mai la protagonista avrebbe immaginato. Elisabetta ha ventotto anni, abita a Montefalco da una vecchia prozia, Caterina. La madre l’ha abbandonata e il padre è morto quando lei era una bambina. Ha solo un ricordo legato alla sua infanzia, un libro di poesie, anonimo, sulla cui copertina è indicata una sigla, C.T…. Beatrice Minella propone una storia fra giallo e rosa. Prenotazioni a eventi.genova@lafeltrinelli.it. Gli eventi e i firmacopie sono organizzati in ottemperanza alle disposizioni vigenti

