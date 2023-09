A la Feltrinelli Mark Mc Candy presenta De Rebus Brevi

“De Rebus Brevi” è il terzo titolo di un autore che negli anni ha ricevuto l’approvazione di migliaia di persone, prima sul web e poi negli incontri in giro per l’Italia. Lui è Mark Mc Candy, scrittore seguito da oltre 16.000 lettori sulle sue pagine ufficiali, frequentatore quotidiano di lettrici e lettori. Il suo terzo lavoro letterario (edizioni Radici Future) verrà presentato domani, 15 settembre, alle 18, ne La Feltrinelli di Via Ceccardi 18 a Genova.

Dopo il grande riscontro dei primi due lavori “Avanti c’è un post” e “Solo post in piedi”, presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2017 e 2019, Mark Mc Candy è ritornato a maggio 2023 con altre decine di brevi racconti sull’irreale, sulle storie di coppia, le nuove tecnologie con un sottofondo di ironia per scherzare sulle nostre difficoltà quotidiane.

Storie brevi che intrattengono il lettore per pochi minuti e lo fanno riflettere per molto tempo. I racconti sono nati per seguire il ritmo veloce di oggi e per farsi leggere in attesa di qualcosa o di qualcuno. Tante storie brevi e brevissime per tante emozioni e altrettanti approfondimenti: ridere, piangere, ritrovare se stessi nei racconti è sempre qualcosa di coinvolgente. Una raccolta ironica, fresca e intelligente per trascorrere con la giusta leggerezza il proprio tempo. A conversare con Mark Mc Candy saranno gli scrittori Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso.