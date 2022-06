Sbarca a Genova “La felicità in prima fila”, rassegna cinematografica all'aperto

Dopo il successo dell'estate 2021 a Torino, al via l'edizione genovese di “La felicità in prima fila”, la rassegna gratuita all'aperto (e in cuffia) dedicata al cinema e alla felicità. Nove incontri ogni giovedì a partire dal 30 giugno fino al 25 agosto organizzati dalla P.A. Croce Azzurra Borzoli OdV, in collaborazione con il Movimento Mezzopieno - rete nazionale della positività. Le proiezioni avranno luogo presso la Croce Azzurra in via Coronata 5a - Borzoli a partire dalle 20:45.

La rassegna intende affrontare il tema del benessere e della felicità analizzandoli nelle loro varie accezioni e leggendole in chiave psicologico-sociale. Con i film selezionati per la rassegna si vuole promuovere quindi una narrazione costruttiva della realtà che favorisca lo sviluppo di un immaginario volto al perseguimento della felicità.

L’ingresso è gratuito, con donazione libera.

Per maggiori info e prenotazioni: https://www.croceazzurraborzoli.it/

Questo il programma:

− Giovedì 30/6, Momenti di trascurabile felicità, 2019, regia di Daniele Lucchetti

− Giovedì 7/7, The Darjeeling Limited (Il treno per Darjeeling), 2007, regia di Wes Anderson

− Giovedì 14/7, Coco, 2017, regia di Adrian Molina e Lee Unkrich

− Giovedì 21/7, Un sogno per domani, 2000, regia di Mimi Leder

− Giovedì 28/7, Il giorno più bello (The most beautiful day), 2016, regia di Florian David Fitz

− Giovedì 4/8, Inside Out, 2015, regia di Pete Docter

− Giovedì 11/8, Il sale della Terra, 2014, regia di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado

− Giovedì 18/8, Downton Abbey, 2019, regia di Michael Engler

− Giovedì 25/8, Mangia, prega, ama, 2010, regia Ryan Murphy

L'ingresso sarà garantito entro l'ora di inizio dell'evento agli spettatori che hanno effettuato la prenotazione sulla piattaforma Billetto. Coloro che non hanno effettuato la prenotazione potranno accedere alla platea, in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti. In caso di condizioni meteo avverse la proiezione sarà riprogrammata.

La rassegna di cinema all'aperto è un progetto dalla P.A. Croce Azzurra Borzoli ODV in collaborazione con Movimento Mezzopieno e vede il patrocinio finanziario del Comune di Genova - Municipio V Valpolcevera. Si ringrazia l'IC Borzoli per gli spazi concessi, il Polo Culturale Lombroso16 per il supporto e l'esperto cinematografico Carlo Griseri per la preziosa consulenza tecnica.