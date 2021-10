"Felici i felici" di Yasmina Reza, regia Jula Rossetti

Sabato 23 ottobre alle 21.00 alla Sala Diana del Teatro Garage debutta in prima nazionale Felici i Felici spettacolo a quadri tratto dal libro omonimo della drammaturga francese Yasmina Reza, portato sulle scene dalla Associazione Culturale Nemesi per la regia di Iula Rossetti.

La difficoltà a comunicare è messa in scena dalle distanze relazionali che troviamo nelle diverse situazioni e ancor di più nel periodo storico in cui stiamo vivendo, ossessionato dalla distanza e dalle difficoltà di relazione dettate dalla pandemia. Proprio l’antesignana attualità che Yasmina Reza trasmette con il suo testo ha stimolato la messa in scena.

Nel libro diciotto personaggi raccontano di una felicità solo apparente che in ogni racconto dura poche righe, giusto il tempo per mostrare a chi legge ciò che, probabilmente, dovrebbe essere in un mondo ideale. Un capolavoro di sintesi nel raffigurare l’intricata rete dei personaggi, i loro caratteri intrisi di paure e insoddisfazioni: ciascun capitolo è raccontato in prima persona da un personaggio - protagonista che ci narra un episodio della propria vita.

Per lo spettacolo sono stati scelti sette personaggi accomunati da una solitudine di fondo - una sottile vena di disperazione che lega in qualche modo tutte le vicende - che consegnano allo spettatore confessioni a volte patetiche, a volte grottesche, a volte atrocemente comiche. Parlano dei disagi che vivono nella quotidianità delle loro giornate, lo psicodramma della vita di coppia e di relazione, la ricerca della felicità, in un susseguirsi di fraintendimenti ed egoismi; tutti si mettono a nudo, uno dopo l’altro, ciascuno svelando i propri segreti. Sette personaggi ci rivelano situazioni dove l’incomunicabilità e la distanza nelle relazioni è tangibile. L'infelicità dei protagonisti non esplode mai in maniera clamorosa ma è il contenuto delle loro vite.

Dice Yasmina Reza «Sono i dettagli la materia più esplosiva della nostra vita» Questa affermazione sintetizza la qualità della sua scrittura asciutta, lucida e spietata che non lascia spazio a digressioni, a giudizi, sempre con una vena di sottile humour che in alcuni casi diventa comicità esilarante. Con Elisabetta Ciotto, Teresa Genchi, Giorgio De Luca di Pietralata. Christian Palo

replica domenica 24 alle ore 17.

