Fegino in festa con gastronomia, musica dal vivo e festa per i bambini

A Fegino ritorna la “Fegino in festa” organizzata dalla società operaia cattolica N.S. Addolorata. Nei giorni del 15,16 e 17 luglio 2022 le serate saranno allietate da buon cibo, con ravioli al tucco, taglierini ai funghi, al pesto o ai frutti di mare, stoccafisso accomodato, cima alla genovese, acciughe ripiene e le immancabili foccaccette di patate di Fegino, per non parlare degli apprezzatissimi dolci.

Tutte le sere musica dal vivo con “Wolly, Simona e Faby”, il trio acustico “Di tutto un po'” e il dj Stefano. Domenica 17 dalle 16 grande Festa dei Bambini, realizzata da Pazzanimazione, con caccia al tesoro, spettacolo di magia e bolle giganti. Ogni sera dalle 18, il bar sarà aperto con cocktail e aperitivi, in più funzioneranno pesca di beneficenza, pozzo di san patrizio, gariccio.