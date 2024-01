“20 anni senza Signor G”: al TiQu Federico Sirianni omaggia Giorgio Gaber

Archiviato il successo di “Circumnavigando 2023” (che si è chiuso il 30 dicembre con 34 eventi, 13 compagnie in 16 giorni che hanno coinvolto spettatori di ogni età, offrendo una varietà di proposte senza precedenti, dal tradizionale tout public per bambini e famiglie, alla sperimentazione più ardita del circo contemporaneo internazionale), Sarabanda apre il nuovo anno al TiQu con il concerto di Federico Sirianni “20 anni senza Signor G”. Lo spettacolo è nato in occasione del ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber (1° gennaio 2023), uno fra i più grandi artisti del Novecento italiano. Proposto al Tiqu nel gennaio dello scorso anno, torna in scena sabato 6 gennaio 2024 (ore 21).

Il percorso artistico di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, nasce proprio assistendo, giovanissimo, agli spettacoli di Gaber, al quale è legato da un filo strano e sottile, avendo lavorato in più di un’occasione, nel corso del suo lavoro artistico, con alcuni suoi storici collaboratori: Gianpiero Alloisio, Arturo Brachetti e i musicisti del teatro-canzone. “Con questo spettacolo – racconta Sirianni – cerco di ripercorrere alcuni pezzi di storia dello straordinario artista milanese scegliendo, tra le canzoni e i monologhi, quelli più significativi in ciò che veniva definito, in quegli anni belli e difficili, ‘il politico e il personale’. Un omaggio pieno di passione e rispetto per uno dei più straordinari uomini di spettacolo del Novecento italiano”. Lo spettacolo vede sul palco Federico Sirianni accompagnato dai musicisti “originali” del Teatro Canzone di Giorgio Gaber: Gianni Martini (chitarra), Claudio De Mattei (basso).

Info e biglietti

TIQU / Teatro Internazionale di Quartiere

Palazzo Fattinanti-Cambiaso - Piazzetta Cambiaso, 1 – 16123 Genova

BIGLIETTI € 15,00

On line su www.ciaotickets.com / In teatro da un’ora prima dello spettacolo.

www.sarabanda-associazione.it