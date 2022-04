Federico Bagnasco in concerto al Count Basie

Prezzo non disponibile

Domenica 10 aprile alle 17 al Count Basie arriva Federico Bagnasco in concerto per "Altri suoni - The bass stop".

Una sosta che è un viaggio attraverso le profondità segrete di un solo contrabbasso. Diversi percorsi a filo di archetto, in bilico sulle corde, lungo le trame del legno, in un bestiario sonoro di gesti teatrali. Domatori, trapezisti e pagliacci di un circo delle pulci fuori misura.

Come il clarinetto, il contrabbasso è uno strumento che riscatta la sua vena poetica e virtuosa grazie alla musica jazz e alla musica contemporanea, diventando uno dei punti di contatto fra i due linguaggi apparentemente distanti ma profondamente affini nella loro estetica rivoluzionaria.

Ingresso 15 euro per i soci Arci, per gli altri 30 euro comprensivi di tessera.

Prenotazione obbligatoria qui.