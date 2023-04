Fave e salame, pranzo e attività per bambini alla Fattoria Didattica “Il Ciliegio” di San Desiderio

Prezzo non disponibile

Domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile fave e salame alla Fattoria Didattica “Il Ciliegio” di San Desiderio, con pranzo a menù fisso e inizio alle ore 13. Alle ore 11 apertura dei cancelli ed esposizione di tutti gli animali, alle ore 12 visita libera della fattoria. A partire dalle ore 14:30 ci sarà il pomeriggio dei bambini con l'apertura del parco avventura (3 euro) e il battesimo della sella (5 euro). Visite pomeridiane (senza il pranzo) solo a partire dalle 15:30 (anche queste su prenotazione), bambini ingresso libero, adulti 5 euro.

Menù

Fave, salame e sardo fresco

Lasagne al forno

Trofiette al pesto di fave

Cima alla genvese con spinaci

Arrosto di maiale con vellutata di fave e patate al forno

Torta sacher

Acqua, vino e caffé inclusi

Costo: 30 euro a persona

Menù bambini

Penne al pomodoro

Arrosto

Patatine

Crostata

Costo: 15 euro

Il pranzo si svolgerà, anche in caso di pioggia, sotto il tendone delle sagre. Prenotazione obbligatoria sia per il pranzo che per la visita. Info (anche WhatsApp): 3334309532 - 3498901492