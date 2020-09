Fat&Football Open Day Genova: il primo campionato a 5 in Italia per giocatori sovrappeso

Domenica 27 settembre alle ore 10 presso lo stadio La Sciorba si terrà l'open day di Fat&Football Genova.

Si tratta del primo campionato a 5 in Italia per giocatori in sovrappeso.

Si potrà conoscere il campionato, il regolamento, i coach, i nutrizionisti e tutto lo staff di Fat&Football!

Programma:

- Visita della struttura (sala della pesata, spogliatoi, regole Covid-19).

- Peso e calcolo dell'IMC (Indice di massa corporeo) insieme ai Coach.

- Briefing sulle regole di Fat&Football.

- Torneo di "Olandese", con premio al vincitore.

- Presentazione del "Diario alimentare".

- Presentazione del calendario del campionato Fat&Football.

Solo tra gli iscritti della giornata verranno sorteggiati premi del merchandising, da ritirare presso Willy Sport.