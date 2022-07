La rock band Fast Animals and Slow Kids apre gli appuntamenti estivi all'Arena del Mare

Conto alla rovescia per EstateSpettacolo, che porta in una veste rinnovata e attuale il grande intrattenimento al Porto Antico di Genova: dal 7 luglio al 25 settembre oltre 60 eventi e 3 palchi sul mare – Arena del Mare, Piazza delle Feste e Isola delle Chiatte – per un programma ricchissimo e ancora in parte da svelare.

Ad aprire EstateSpettacolo, giovedì 7 luglio alle 21:30 si parte a tutto rock con i Fast Animals and Slow Kids, la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) che presenterà dal vivo sul palco dell’Arena del Mare, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album È già domani. L’album, che ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili, contiene singoli di successo come Cosa ci direbbe featuring Willie Peyote e Come un animale.

Posto unico - biglietti acquistabili su www.vivoconcerti.com e se ancora disponibili direttamente in loco.