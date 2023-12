Fascismo e mare, conferenza con Fabio De Ninno

Fabio De Ninno si collegherà a distanza. La conferenza si potrà seguire su zoom (link sul nostro sito) o in sede, a Palazzo Ducale. Il fascismo ebbe al centro del suo progetto politico il mare. La costruzione del "mare nostrum" come spazio d'azione non era solo un artificio retorico, ma costituiva una parte integrante degli obiettivi della politica estera ed economica del regime.

Attuando una precoce logica autarchica nel rapporto col mare, il fascismo mirò ad utilizzare l'economia marittima e lo strumento militare, la Regia Marina, come mezzi di affermazione per la sua politica di potenza in un "Mediterraneo allargato", attraverso cui esprimere precocemente forme di frizione verso le potenze occidentali. Negli anni Trenta, con la stagione dell'espansionismo fascista in pieno spiegamento, il rapporto fu dominato dall'elemento militare, diventato strumento privilegiato dell'azione mussoliniana, anche attraverso l'espressione di un navalismo che per la prima volta nella storia italiana assunse dimensione di massa.

L'evento indagherà entrambe le fasi, partendo dal trauma economico del 1917 fino alla Seconda guerra mondiale, analizzando quali furono le caratteristiche salienti del progetto marittimo del regime e le cause del suo fallimento.

Fabio De Ninno è ricercatore senior di storia contemporanea presso l'Università degli studi di Siena. Storico militare e navale si è occupato anche del tema più generale del rapporto tra l'Italia e il mare. Tra i suoi volumi ricordiamo "Fascisti sul mare. La Marina e gli ammiragli di Mussolini", oltre a numerosi articoli e saggi relativi al rapporto tra il regime e il mare.