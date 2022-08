Fantasy & Hobby: torna la fiera della creatività

Dal 15 al 17 settembre (dalle 9 alle 18,30) Fantasy & Hobby torna al centro congressi del Porto Antico.

Così la fiera della creatività e dalla fantasia torna per accogliere nuovamente un pubblico di appassionati e creativi: in mostra, 80 stand di produttori e rivenditori di materie prime e prodotti finiti delle varie tecniche dell’hobbistica.

Anche questa 22esima edizione prevede diverse attività dedicate ai più piccoli tenute da personale esperto: i bambini avranno laboratori e corsi a loro dedicati, grazie ai quali potranno imparare e dar spazio alla loro fantasia.

Un appuntamento attesissimo, non solo per gli addetti ai lavori: Fantasy & Hobby può infatti rappresentare una splendida occasione per trascorrere una giornata diversa dal solito e scoprire nuove passioni e abilità.