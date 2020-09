Fantasy & Hobby: torna la fiera della creatività e dell'handmade

Fantasy & Hobby, la fiera dedicata all'amore per la creatività e all'handmade, torna a Genova dal 23 al 25 ottobre 2020: l'appuntamento è presso i Magazzini del Cotone, al Porto Antico.

Creatività, hobbistica e arti manuali

Già dalla sua prima edizione Fantasy & Hobby Genova aveva evidenziato una grande potenzialità di riuscita: un incontro perfetto tra domanda ed offerta in una regione dove non sono particolarmente presenti eventi di questo tipo e, quindi, ancora di più atteso come appuntamento.

Nel corso delle edizioni, Fantasy & Hobby ha avuto una notevole crescita in termini di visitatori, nonché di espositori e laboratori. Nell’ultima edizione di ottobre 2019, nei tre giorni di fiera, quasi 15.000 appassionate hobbiste e creative hanno visitato gli oltre 70 spazi espositivi in cui sono stati ospitati produttori e rivenditori di materie prime e prodotti finiti di alta qualità, appartenenti alle varie tecniche dell’hobbistica femminile.

Come sempre, molto apprezzati e frequentati sono stati le centinaia di corsi e le dimostrazioni, svolti da esperte insegnanti in un’apposita area dedicata.

Istituzioni e associazioni sono state coinvolte nell’organizzazione di tali laboratori, mirati a incentivare l’educazione alla manualità creativa, favorendo la rivalutazione dell’artigianato.

Orari e prezzi

L'ingresso costa 7 euro intero, 5 ridotto. La fiera sarà aperta dalle 9,30 alle 19.