Fantastico Festival 2021: la finale all'Arena degli Artisti di Pegli

È tutto pronto per la finale della settima edizione del Fantastico Festival, il concorso canoro nazionale concepito nel 2015 da MediaQuality Organizzazione Eventi di Genova che si svolgerà sabato 24 luglio 2021 alle ore 20.30 all’Arena degli Artisti di Genova Pegli e in diretta streaming https://live.fantasticofestival.it

Dopo cinque anni al Teatro Comunale di Cicagna, significativi per il battesimo e la crescita del Fantastico Festival, l’incantevole Arena degli Artisti di Genova Pegli da due anni offre la straordinaria location alla serata finale del concorso considerato tra i più seguiti e apprezzati del panorama nazionale e realizzata in collaborazione con Comune di Genova – Assessorato Grandi Eventi e Commercio, Sportello CIV e CIV Riviera di Pegli, con il Patrocinio di Comune di Genova – Municipio VII Genova Ponente.

Gli artisti finalisti

Sono 18 gli artisti finalisti, provenienti da tantissime regioni italiane, selezionati tra centinaia di audizioni online, che si affronteranno sul palco dell’Arena pegliese: Alessia Barichello, Eleonora Canepa, Marco Conte, Le Distanze, Matilde Dominici, Ester, Yoly Garcia, Lelam, Elisa Molinari, Giuseppe Morina, Chiara Pavone, Matilde Pieri, Rebecca Clara Scarfò, Sire, Martina Raiola, Richiedo, Noemi Rizzato, Eleonora Viaggi.

Come sottolineato dall’ideatore del concorso Sergio Giunta, anche altri partecipanti che non hanno passato il turno per motivi di numero avrebbero meritato di arrivare in finale. L’augurio è quello di riprovarci con la speranza di far parte dei finalisti nella prossima edizione.

I premi

Si conferma la pregiata giuria che attribuirà il Premio Fantastico Festival che consiste nel trofeo, simbolo della manifestazione, disegnato dall’artista Remo De Martini, e nella realizzazione del videoclip professionale diretto da Andrea Vialardi del valore di euro 1500; il Premio Miglior Interprete e il Premio Miglior Inedito entrambi espressi da targa in ardesia realizzate a mano dalla ditta Ardesia Mangini di Cicagna: da Radio 105 al timone del programma di grande successo Music and Cars, Dario Spada, il giovane talento genovese Stephanie Riondino concorrente di The Voice of Italy nel Team Dolcenera, Chiara Ragnini, la cantautrice ligure attiva da anni nella scena musicale indipendente, Sefora Firenze vocal coach di The Vocal Academy e la cantautrice Marina Peroni.

Il critico musicale Renato Tortarolo per l’assegnazione del Premio della Critica consistente in Targa in ardesia.

Gli altri premi:

Premio The Library - Produzione e distribuzione di un brano inedito su tutte le piattaforme digitali

Premio Vertigo One - Passaggio in radio del brano per un mese e relative interviste

Premio Pegli - Esibizione live e Targa in Ceramica a cura di G.G. Arte Ceramica Pegli

Premio Giuria Popolare - Targa in ardesia

Premio Social - Esibizione live

Il pubblico, presente nell’arena e a casa in diretta streaming, potrà votare l’artista preferito tramite https://vota.fantasticofestival.it e proclamare il vincitore della Giuria Popolare.

Jacopo Saliani (il DJ Jay-S), condurrà la diretta live della serata, con la regia di Andrea Vialardi. Un appuntamento che continua ad ottenere sempre maggior successo, con un incremento di pubblico che ha ormai superato di gran lunga le 50.000 unità.

E il Fantastico Festival 7 è felice di portare sul palco dell’Arena degli Artisti il nuovo singolo di Sandro Giacobbe Il nostro tempo. Il brano è nato durante l’ultimo lockdown, quando era molto difficile pensare a riaperture. Una canzone che vuole essere una finestra spalancata all’ ottimismo.

Fantastico Festival 7 non è solo musica e ha l’onore di ospitare la giornalista e scrittrice Carla Viazzi che presenterà il suo ultimo libro La Penultima Mossa intervistata da Alberto Bruzzone, tra i più noti e apprezzati giornalisti genovesi della carta stampata.

Nella postazione social sarà presente la famosa coppia di youtuber Daniele Lo Cicero e Stefy 1986.

A condurre la serata finale del Fantastico Festival 7 un nome di sicuro successo che, con indiscutibile esperienza, verve e simpatia, accoglierà i partecipanti nonché i numerosi ospiti che si avvicenderanno sul palco durante la serata: Andrea Carretti, genovese, classe 1971, attore, presentatore e speaker ufficiale del Genoa CFC.

A dirigere la finalissima all’Arena degli Artisti di Genova Pegli, la direttrice artistica del Festival Enza Nalbone, mentre il vocal coach Luca Damerini, dietro le quinte, avrà cura di contenere ansia ed emozione dei 18 concorrenti.

L’ingresso è gratuito.

Posti limitati, è consigliata la prenotazione via WhatsApp al numero 349 096 0750 indicando cognome, nome, numero di telefono e numero di posti.

Durante l’evento saranno rispettate le norme vigenti circa il contenimento del contagio da Covid-19.

