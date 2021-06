"Fantasmi a teatro": misteri della Genova antica a Villa Imperiale

Prezzo non disponibile

Il 3 luglio 2021 a Villa Imperiale arriva "Fantasmi a teatro": una compagnia teatrale sta preparando uno spettacolo sui fantasmi, ma qualcosa non va per il verso giusto: troppi fatti strani si interpongono tra gli attori e la effettiva messa in scena. Qualcuno o qualcosa sta cercando di sabotare quello spettacolo, ma perché? Chi sarà mai a voler intromettersi senza farsi vedere?

Uno spettacolo, quello proposto dal teatro Garage, per tutta la famiglia che racconta storie di fantasmi a teatro: libere interpretazioni dal racconto di Oscar Wilde “Il Fantasma di Canterville” e dal romanzo di Gaston Leroux “Il Fantasma dell’Opera”, accompagnate da un’inedita storia che ha le sue radici nel teatro dell’Opera di Genova.

