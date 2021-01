"Fantasmi e leggende": la visita guidata di Genova sulle tracce del mistero

Il 6 febbraio alle 16 Explora Tour organizza la visita guidata "Fantasmi e leggende", per scoprire i caruggi di Genova e i loro misteri.

Una Genova occulta e inaspettata in cui si susseguono fantasmi morti per amore, vecchine in cerca della loro casa, dame velate e nobili alteri. Spettri e leggende si mescolano alla bellezza dei caruggi, incantando grandi e piccini. Il fantasma di Leila, le avventure di un famoso alchimista e altri fantasmi attenderanno gli esploratori urbani nel centro storico di una cittá nascosta e misteriosa che cela arcani racconti.

Dal fantasma di Paganini a quello dell'Opera, Genova rivelerá le sue contraddizioni e in un viaggio segreto tra aneddoti e misteri.

Partecipare costa 15 euro. Prenotazione obbligatoria.