"FantaCinema, la mostra del cinema fantastico" al Porto Antico

Dal 1 settembre al 31 dicembre 2020 il Modulo 1 dei Magazzini Del Cotone ospita "FantaCinema", la mostra del cinema fantastico.

Una passeggiata nel mondo del cinema dagli albori fino ai film più moderni: da Dracula ad Alien, da Frankenstein al Signore degli Anelli, passando per Lo Squalo, gli Eroi della Marvel, della Dc Comics fino ad Harry Potter e Star Wars.

Ricco di statue, cimeli, articoli originali e poster, "FantaCinema" racconta con una narrazione inedita come è nato e come si è sviluppato il cinema della fantasia.

"FantaCinema" è un’idea di Cine Ciak, collezione cinematografica senza tempo che a Genova è riuscita a portare, per la prima volta nella storia della Superba, una mostra sul cinema. Dapprima in Darsena e poi in piazza Banchi, nella Loggia della Mercanzia, Cine Ciak ha allestito diverse mostre per raccontare il cinema di ieri e di oggi attraverso memorabilia, cimeli, poster e articoli originali.

Orari: tutti i giorni (compresi i festivi) dalle ore 10:00 alle 22:00.

Biglietti: adulti 5 euro, bambini fino a 12 anni gratis, ragazzi da 12 a 15 anni: 3 euro

Per i gruppi di minimo 15 persone si raccomanda la prenotazione (telefono: 339.4637510 – 393.6031430 – 328.6954815)