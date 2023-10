F@Mu torna a Casa Colombo con l’attività “Genova Città Mondo di Colombo”

Ritorna anche quest'anno la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), appuntamento diffuso a livello nazionale giunto alla decima edizione, che intende promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i luoghi di cultura del nostro Paese. Il tema di F@Mu di quest’anno è APRITI MUSEO, per un museo aperto a tutti, non solo ai bambini, ma pure alle persone straniere, agli anziani e alle persone (adulti, ragazzi o bambini) con disabilità.

Il tema dell’accoglienza sarà ripreso domenica 8 Ottobre alle ore 15:30 da Casa Colombo, con la proposta “GENOVA – Città Mondo di Colombo” a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. La riflessione parte dalla lettura di questa iscrizione ancora leggibile su Porta Soprana, una delle porte di ingresso alla città:

“Se porti pace, ti è concesso toccare queste porte;

Se cercherai guerra, ti ritirerai infelice e sconfitto.

Meridione e Occidente, Settentrione e Oriente sanno

Su quanti tumulti di guerra io, Genova, ho prevalso”.

Ecco come Genova nel Medioevo accoglieva chi voleva entrare in città. Il tema dell’accoglienza a cavallo tra 400 e 500 sarà raccontato attraverso la figura di Cristoforo Colombo e un divertente laboratorio vedrà le famiglie inventare il “Benvenuto” da apporre sulla porta d’ingresso della propria casa.

E per i piccoli partecipanti ci sarà anche un omaggio: quest’anno la manifestazione ha come testimonial Greg Heffley, ovvero il celebre protagonista della serie di Jeff Kinney, Diario di una Schiappa, best seller mondiale che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo, pubblicata in Italia da Editrice Il Castoro. Greg sarà anche il protagonista del TACCUINO F@Mu, la pubblicazione distribuita gratuitamente ai bambini partecipanti alle iniziative nelle varie sedi espositive accreditate per accompagnarli tra le pagine del libro con giochi e attività.

Info e prenotazioni:

Consigliato per famiglie con bambini da 5 a 12 anni.

Prenotazione entro il giorno prima

Costo: € 7,00 a bambino (comprensivo di 1 adulto)

Contatti: casadicolombo@solidarietaelavoro.it; tel: 3312605009