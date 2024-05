Fair to Share, gli appuntamenti del weekend al Temporary Market di Genova

Proseguono le attività di Fair to Share, il progetto innovativo guidato da Social Hub Genova che mira a creare un ecosistema completo di supporto al commercio locale, ai liberi professionisti, al fatto a mano e al made in Italy.

Fair to share non è solo un punto vendita, è anche un luogo vibrante di attività e scambio culturale con un calendario di laboratori e attività gratuite o con contributo di partecipazione, incontri e consulenze con professionisti per arricchire l’esperienza dei visitatori e promuovere la condivisione di conoscenze e idee.

Programma

Presso la sede di Arteprima Factory in Vico San Luca 4/2 le attività e i laboratori in programma per il prossimo fine settimana sono:

Venerdì 10 maggio dalle ore 10.30 incontri aperti a cittadini, associazioni e commercianti per discutere di convivenza, centro storico e soluzioni urbanistiche creative con la partecipazione di ospiti esperti del settore.

Sabato 11 maggio dalle 10:30 alle 12:30: Laboratorio di Macramè con Cinzia Aliotta per imparare la tecnica dei 4 nodi fondamentali dell’antica arte di origine marinara.

Laboratorio di Terrarium dalle ore 16 alle ore 18: Fair to Share ospiterà il laboratorio di Therra Botanic per la realizzazione di terrari creando un piccolo ecosistema in miniatura, un’ottima idea regalo per la festa della mamma!

Domenica 12 maggio dalle 15:30 alle 17:30: Laboratorio di Mindfulness con Cinzia Aliotta. “Imparare ad ascoltare te stesso attraverso il respiro, le sensazioni corporee, le emozioni e i pensieri!”.

Per iscriversi ai laboratori: https://koalendar.com/u/26bNjpgdWXhj1eJhzEIiGqGiFBI3

Tutti i venerdì pomeriggio inoltre presenti dalle ore 14 alle ore 19 i professionisti di Fair to Share che saranno a disposizione per eventuali domande sulla propria attività.

Venerdì 10 maggio ci saranno esperti in ambito di Business Analytics, trasformazione Digitale intelligenza artificiale ed un ‘esperta di processi partecipativi.

Programma generale del pop-up market di Fair to Share sarà disponibile sul sito https://www.fairtoshare.it e sulle pagine sociale di facebook ed instagram.