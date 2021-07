"Il Soffio della Libertà": Fabrizio Poggi in concerto all'Albatros di Rivarolo

Sabato 24 luglio 2021 alle ore 21 presso il cinema teatro Albatros di Rivarolo si terrà lo spettacolo "Il Soffio della Libertà" di Fabrizio Poggi, bluesman di fama internazionale, cantautore e armonicista candidato ai Grammy Awards.

Biglietti: 10 euro. Prevendite: www.albatroscinema.it

Lo spettacolo unisce blues e diritti civili: sono passati quasi 60 anni dal giorno in cui Martin Luther King pronunciò le parole “I have a dream” il cui profondo significato è ancora oggi drammaticamente valido.

Qualcuno in quegli anni diceva: "Puoi mettere in galera tutti quelli che cantano una canzone. Quello che non puoi fare è mettere dietro alle sbarre una canzone". E lo stesso Martin Luther King spesso aggiungeva: "Puoi uccidere il sognatore, ma non potrai mai uccidere il suo sogno."

«Il Soffio della Libertà non è solo uno spettacolo - dice Poggi - Il Soffio della libertà è una vera e propria marcia attraverso le canzoni e le storie che hanno accompagnato, la dura, durissima lotta delle persone di colore per la loro e la nostra libertà. C’è stato un tempo in cui nelle chiesette bianche sperdute tra i campi di cotone del Mississippi si fabbricavano armi potentissime: le canzoni. In chiesa i neri facevano la rivoluzione. Cantando. C’è ancora tanta strada da percorrere per far diventare il sogno di Martin Luther King realtà, ma io non ho perso la speranza e credo che queste storie e queste canzoni possano fare, ancora oggi, davvero tanto».

L'evento è organizzato nell'ambito dello "Scoglio dell'Albatros", spazio socioculturale in Valpolcevera di DLF Genova e Artesulcammino. L'evento di sabato 24 luglio è realizzato in collaborazione con Agenzia #Wintowin, e con il patrocinio di DLF Associazione Nazionale, Comune di Genova, Municipio Valpolcevera, Inat e Hdi.

