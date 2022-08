Fabrizio Casalino live a Cogoleto

Fabrizio Casalino arriva a Cogoleto con il suo spettacolo "Fin qui tutto bene" venerdì 5 agosto alle 21,30 al Molo Speca. Ingresso gratuito.

Il membro dei Pirati dei Caruggi porta in scena il suo one man show di stand up comedy e canzoni, nel suo stile caustico e dissacrante, alfiere della "tipica accoglienza ligure".

Far ridere è diventato un lavoro socialmente utile: farlo in Liguria, per Casalino, diventa un dovere morale. Occorre tenere alta la fiaccola dell’ironia, e ridere innanzitutto di se stessi.