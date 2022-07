Fabrizio Casalino a Busalla per "Giovediamoci", tra negozi aperti, saldi estivi e finger food

Gran finale giovedì 28 luglio, per l'edizione 2022 dei "Giovediamoci", il programma di eventi organizzato da Comune e Pro Loco di Busalla in collaborazione con i commercianti del Civ Il Ninfeo, eccezionalmente aperti anche alla sera per consentire a tutti di approfittare dei saldi estivi nelle ore più fresche.

Oltre allo shopping e al finger food, anche l'ultima serata propone un doppio appuntamento all'insegna dello spettacolo: dalle ore 21 in piazza Macciò l'esibizione di country e western dance della scuola di ballo Country Fever di Alessandria; e dalle 21,30, in piazza Ferralasco, il comico e cabarettista Fabrizio Casalino con il suo show “Pochi, maledetti e subito”.