Fabio Concato in concerto al Teatro Govi con il “Musico Ambulante Tour”

Un grandissimo ritorno per un imperdibile appuntamento con la musica italiana d’autore al Teatro Govi di Genova Bolzaneto: sabato 4 febbraio alle ore 21 Fabio Concato porta sul palco il suo “Musico Ambulante Tour”. L'amatissimo cantautore milanese, autore di successi indimenticabili come “Fiore di maggio” e “Domenica bestiale”, guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.

Con lui sul palco i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).