Fabian Simon in concerto al Circolo Orchidea di Santa Margherita Ligure

Sabato 3 dicembre 2022 al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure, concerto di Fabian Simon (psych folk / Germania) con open act di Irene Lamponi. Apertura circolo ore 21:30, inizio concerto alle 22. Ingresso € 10,00 (riservato ai soci Arci), per prenotazioni: arcisanta@gmail.com

Fabian Simon

Cosa succede quando l'amore per l'armonia alla Elliott Smith si combina con la follia sonora del Tropicalismo e con i paesaggi mistici crepuscolari di Twin Peaks? Si ottiene il segreto meglio custodito della scena indie tedesca. Fabian Simon definisce ironicamente il suo stile "Kraut-Folk utopico": un mélange selvaggio di psichedelia anni '60 e chamber pop, con un songwriting che va da Nick Drake a Syd Barrett. Sensibile, divertente, poetico e sempre sorprendente. Questa miscela enigmatica è trasmessa dalla voce baritonale di Fabian Simon, a volte fragile nel timbro, a volte profonda, capace di emozionare rappresentando immagini di sghembe storie d'amore, di morte e dell'assurdo che c'è in mezzo.

Irene Lamponi

Progetto rock cantautorale della poliedrica artista Irene Lamponi che affianca al suo lavoro teatrale la sua passione per la musica e presenta il suo nuovo progetto cantautorale che mescola testi italiani e un’attitudine rock con sfumature punk. Già attrice e drammaturga Irene Lamponi lavora con il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro della Tosse e molti altri. I suoi spettacoli sono stati rappresentati oltre che in Italia anche in Belgio, Olanda, Spagna e Cina.