La Fabbrica della Birra di Busalla festeggia i 25 anni con musica, street food e una birra speciale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Fabbrica della Birra di Busalla celebra i 25 anni con una grande festa all’insegna di birra, street food, american BBQ, musica, divertimento e la nuovissima birra prodotta appositamente per l'occasione. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 luglio a partire dalle ore 17 in Località Birra, a pochi metri dal casello autostradale di Busalla. Sabato saranno presenti Aldo De Scalzi & Friends, per una serata informale di musica, birra e divertimento.

Info sulla pagina Facebook Fabbrica Birra Busalla.