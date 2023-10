Extramusica presenta "Siamo per sempre coinvolti" con Le Quattro Chitarre di Genova

Nell’ambito della rassegna EXTRAMUSICA. PAROLE E CANZONI

a cura di Viadelcampo29rosso

Sabato 14 ottobre ore 17:30 - Piazza Don Gallo, Genova

“Siamo per sempre coinvolti”

Spettacolo di teatro canzone con Le Quattro Chitarre di Genova

Ingresso libero

Torna dopo la pausa di settembre la rassegna “EXTRAMUSICA. PAROLE E CANZONI – Musica e teatro in “Campo” di viadelcampo29rosso, con il sostegno del Comune di Genova.

L’ultimo appuntamento è sabato 14 ottobre alle ore 17:30 in Piazza Don Gallo, in compagnia del gruppo musicale Le Quattro Chitarre di Genova con il concerto “Siamo per sempre coinvolti”, parafrasi del celebre ritornello “anche se vi credete assolti / siete lo stesso coinvolti” de La Canzone del Maggio, per sottolineare l’ultraventennale attività di cover band di Fabrizio De André.

Lo spettacolo è realizzato seguendo un criterio tematico e propone una ventina di brani tra i più significativi del repertorio dell’illustre cantautore concittadino.

Il gruppo, per l’occasione, sarà composto da:

• Pasquale Dieni, (fondatore del gruppo), chitarra ritmica e seconda voce.

• Enrico Cultrone, voce solista, chitarra accompagnamento.

• Gianluca Origone, chitarra solista e arrangiamenti.

• Gianni Amore, chitarra classica e arrangiamenti.

Viadelcampo29rosso è il fulcro di iniziative e di eventi anche sul territorio di cui funge da naturale presidio culturale e sociale nel cuore della “Città Vecchia” e che offre ai Genovesi e ai numerosi turisti che lo visitano, una full immersion nel Centro Storico della Superba culturalmente ricco di arte e storia che sono risorse uniche per la città.

Il festival “Parole e canzoni - Musica e teatro in "Campo" è organizzato da Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa sociale ONLUS con il sostegno del Comune di Genova e si svolge nel Sestiere di Prè, dove ha sede viadelcampo29rosso, che aderisce al Patto di Sussidiarietà del Centro Storico. Si ringrazia per il supporto logistico e la collaborazione Confcommercio Genova, CIV Banchi, L’Associazione Via del Campo e Caruggi e La Comunità di San Benedetto al Porto. Sponsor dell'iniziativa "Genova Città dei Festival": Gruppo Iren, Coop Liguria

Per informazioni e aggiornamenti:

tel.010.2474064

Facebook/viadelcampo29rosso

Evento FB https://fb.me/e/2RQHzxjCT

BIOGRAFIA

Le Quattro Chitarre nascono nell’inverno 2001/2002 ed hanno eseguito oltre 300 concerti in giro per tutta Italia. Partendo da Genova e calcando nel tempo, in una crescente successione di date, i palchi più eterogenei di Liguria, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Toscana, Veneto, fino all’exploit delle tre tourné in Sicilia, nel maggio 2003 (Agrigento), nel luglio 2004, nel settembre 2006 (Messina) e di Melide, sul lago di Lugano, l’ultima nel 2010. Il 24 Settembre 2004, si sono esibiti nella splendida cornice della Cassa Armonica di Napoli, grazie al patrocinio delle Presidenze Comunali delle due Città (Genova e Napoli).

Tra gli altri eventi, a Santa Margherita hanno concluso il “Premio Internazionale Fernanda Pivano”, davanti alla scrittrice-traduttrice, emblema della diffusione della poetica della “beat-generation” in Italia e a Dori Ghezzi. Sono stati presenti al Festival nazionale di musica folk e dialettale di Civitella Alfedena in provincia dell’Aquila; a Firenze sul lungarno del Ponte alla Vittoria, in occasione della manifestazione in omaggio ai diversamente abili nell’ambito della Discesa ecologica dell’Arno organizzata dall’Associazione Amici dell’Arno, presieduta ad honorem dall’attore e regista premio Oscar Roberto Benigni.

Per ben ventidue anni la Cover band ha continuato l’attività raccogliendo dal pubblico consenso e apprezzamenti.

I musicisti de Le Quattro Chitarre hanno legato prevalentemente il loro nome a Fabrizio De André, concittadino mai troppo compianto, proponendolo in questi anni per mantenerne viva la memoria, attraverso una selezione attenta dei suoi capolavori.