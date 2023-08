Extramusica presenta “Noi, Faber e Cohen” con Max Manfredi e Federico Sirianni, a cura di viadelcampo29rosso

Sabato 26 agosto ore 17:30 – Piazza Don Gallo, Genova

“Noi, Faber e Cohen”

Spettacolo di teatro canzone con Max Manfredi e Federico Sirianni

Ingresso libero

Torna dopo la pausa di Ferragosto la rassegna “EXTRAMUSICA. PAROLE E CANZONI – Musica e teatro in “Campo” di viadelcampo29rosso, con il sostegno del Comune di Genova. Sabato 26 agosto con “Noi, Faber e Cohen”, in compagnia di due straordinari artisti della “nuova scuola genovese”, amati e conosciuti in tutta Italia: Max Manfredi e Federico Sirianni, che ci regaleranno la reinterpretazione di alcuni tra i brani più belli di due miti della musica come Leonard Cohen e Fabrizio De André.

I due cantautori si conoscono fin da ragazzi e collaborano da decenni. Le loro interpretazioni di questi “giganti” della canzone d’autore sono del tutto personali, sia nel modo di suonare che cantare canzoni ormai storiche. Inoltre, il concerto diventa anche un nobile pretesto per far ascoltare i propri brani, tratti dai loro ultimi album e di quelli precedenti, grazie ai quali hanno ricevuto e sfiorato vari premi, ma soprattutto acquisito l’interesse di tantissimi ascoltatori. E questo non può avvenire che in piazza Don Gallo, il famoso prete “di strada” di cui erano anche amici.

Viadelcampo29rosso è il fulcro di iniziative e di eventi anche sul territorio di cui funge da naturale presidio culturale e sociale nel cuore della “Città Vecchia” e che offre ai Genovesi e ai numerosi turisti che lo visitano, una full immersion nel Centro Storico della Superba culturalmente ricco di arte e storia che sono risorse uniche per la città.

Il festival “Parole e canzoni – Musica e teatro in “Campo” è organizzato da Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa sociale ONLUS con il sostegno del Comune di Genova e si svolge nel Sestiere di Prè, dove ha sede viadelcampo29rosso, che aderisce al Patto di Sussidiarietà del Centro Storico. Si ringrazia per il supporto logistico e la collaborazione Confcommercio Genova, CIV Banchi, L’Associazione Via del Campo e Caruggi e La Comunità di San Benedetto al Porto. Sponsor dell’iniziativa “Genova Città dei Festival”: Gruppo Iren, Coop Liguria.

Per informazioni e aggiornamenti:

tel.010.2474064

Facebook/viadelcampo29rosso

Evento FB https://fb.me/e/11UZPpsFQ

INGRESSO LIBERO