Torna per la 3° edizione "Extra Musica. Parole e canzoni", festival di musica e teatro nella Città Vecchia

Extra Musica, rassegna di musica e teatro-canzone a cura di Viadelcampo29rosso, ritorna ad animare alcune piazze del Centro Storico di Genova, dal 15 luglio al 26 agosto. Giunta alla sua 3°edizione, la manifestazione si è aggiudicata un contributo nell’ambito del bando "Genova Città dei Festival" ed è organizzata dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce il museo, con il sostegno del Comune di Genova, con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e musicale della città.

Viadelcampo29rosso è uno spazio – museo situato nel cuore del Centro Storico di Genova, dedicato alla canzone d'autore genovese ed al rapporto tra la città e la sua musica, espresso nella vita e nelle opere dei suoi rappresentanti, di ieri e di oggi. La rassegna Extra Musica, denominata quest’anno “PAROLE E CANZONI - Musica e teatro in “Campo”, si propone di richiamare con le proposte in calendario, Genovesi e turisti in due delle piazze più suggestive del Centro Storico: Piazza del Campo e Piazza Don Gallo.

Si tratta di cinque appuntamenti che spaziano dal teatro ispirato all’Italia dei poeti, alla comicità e al cabaret, fino a toccare le corde emozionali del pubblico con le canzoni d'autore di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Natalino Otto ed altre figure artistiche, come quella del cantautore livornese Piero Ciampi.

La rassegna consta di cinque spettacoli di cui due musicali, due teatrali e uno di cabaret. Ecco il calendario:

Sabato 15 luglio ore 17:30 in P.za Don Gallo “Siamo per sempre coinvolti” , con le Le Quattro Chitarre di Genova, nota “cover band” di Fabrizio De André che presenterà una ventina tra le canzoni più significative del repertorio del cantautore;

Sabato 22 luglio ore 17:30 in P.za Don Gallo “Piero è passato di qui” (Piero Ciampi e le donne), con Chiara Riondino e Alessia Arena, uno spettacolo a metà strada tra teatro canzone e concerto. Come in un percorso narrativo-musicale, quasi ad immaginare di sfogliare le pagine di un romanzo, si snodano le canzoni di Piero Ciampi, il cantautore livornese legato agli amici della “scuola genovese”;

Sabato 29 luglio ore 17:30 in P.za Don Gallo “L’Italia dei poeti. Un viaggio d’amore”, teatro canzone a cura di Teatro Il Sipario Strappato e Antico Teatro Sacco , con la regia di Lazzaro Calcagno. Un viaggio tra le molte facce dell’amore, nel suo incanto e nel suo disincanto;

Sabato 5 agosto, ore 17:30 in P.za Don Gallo “Sorrisi e canzoni – Comicità e musica”, con Carlo Denei ed Enrico Lisei, che ci regaleranno uno spettacolo brioso, allegro e divertente;

Sabato 26 agosto ore 17:30 in P.za del Campo “Noi, Faber e Cohen”, spettacolo musicale con Max Manfredi e Federico Sirianni, due straordinari artisti della “nuova scuola genovese”, amati e conosciuti in tutta Italia.

Viadelcampo29rosso è il fulcro di iniziative e di eventi anche sul territorio di cui funge da naturale presidio culturale e sociale nel cuore della “Città Vecchia” e che offre ai Genovesi e ai numerosi turisti che lo visitano, una full immersion nel Centro Storico della Superba culturalmente ricco di arte e storia che sono risorse uniche per la città.

Gestito dall’apertura dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro per conto del Comune di Genova, non è solo un "luogo della memoria" dove è possibile ammirare memorabilia, ma anche un laboratorio culturale visitato da circa 50mila persone l’anno , uno spazio vivo e vitale che promuove la canzone d’autore genovese di ieri e di oggi, attraverso l’ideazione di rassegne, incontri, performance musicali e teatrali, mostre, itinerari nella Città Vecchia e attività per le scuole. La conservazione del patrimonio culturale e musicale di De André e della “scuola genovese”, la sua valorizzazione, la diffusione, sono un’eredità da mantenere viva in tutti i suoi aspetti incentivando anche le nuove generazioni a raccoglierne l’essenza.

Il festival “Parole e canzoni - Musica e teatro in "Campo" è organizzato da Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa sociale ONLUS con il sostegno del Comune di Genova e si svolge nel Sestiere di Prè, dove ha sede viadelcampo29rosso, che aderisce al Patto di Sussidiarietà del Centro Storico. Si ringrazia per il supporto logistico e la collaborazione Confcommercio Genova, CIV Banchi, L’Associazione Via del Campo e Caruggi e La Comunità di San Benedetto al Porto.

Sponsor dell'iniziativa "Genova Città dei Festival": Gruppo Iren, Coop Liguria.