Expo Valle Stura a Rossiglione con fiera mercato, sport, trenino storico e Sagra della Castagna

Due fine settimana di festa a Rossiglione (Area Expo) con l'edizione numero 30 dell'Expo Valle Stura: appuntamento sabato 23 e domenica 24 settembre, quindi il weekend successivo sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Ingresso gratuito.

Quattro giorni intensi con fiera mercato, artigianato, concerti, gastronomia, prodotti tipici e tanti eventi in calendario: sabato 23 settembre è in programma Rubatta Balle, ovvero il Palio delle balle di fieno, domenica 24 settembre ci sarà l'esposizione zootecnica, sabato 30 settembre giornata dedicata allo sport con Sportinvalle, mentre domenica 1° ottobre si chiude con la manifestazione dedicata al trenino storico (con partecipazione di figuranti in abiti d'epoca) e con la 44^ Sagra della Castagna. Il ristorante con piatti della tradizione sarà attivo il sabato dalle ore 19 e la domenica dalle ore 12.

Programma completo sulla pagina facebook Expo Valle Stura.