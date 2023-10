Expo dei produttori liguri: 60 produttori da tutta la regione al Mercato di Corso sardegna

Il 13, 14 e 15 ottobre, il complesso commerciale Mercato Corso Sardegna ospiterà la seconda edizione dell’Expo dei produttori liguri, promosso da Coop Liguria per dare ulteriore, concreta attuazione all’impegno di valorizzare le produzioni locali. La galleria commerciale e la bellissima corte interna all’aperto dell’ex mercato della frutta e della verdura di Genova, la cui riqualificazione proprio quest’anno ha vinto un importante riconoscimento agli ECSP Design & Development Awards, ospiteranno una quarantina di stand con 60 produttori da tutta la regione, pronti a mettere in mostra, raccontare, far degustare e vendere i propri prodotti di eccellenza. L’Expo sarà aperto venerdì 13 ottobre fino alle 22, con taglio del nastro alle ore 17, e poi sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 16 alle 22.

“Questa iniziativa – spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - è il coronamento di un impegno che parte da lontano, coerente con la nostra missione di cooperatori. Gli acquisti del mondo Coop in Liguria hanno un peso importante (nel 2022 sono stati pari a 133 milioni di euro) ma la relazione che la nostra Cooperativa instaura da sempre con le imprese locali lo è ancora di più. Stare dalla parte dei produttori significa garantire prezzi che remunerino davvero tutti gli attori della filiera senza svilire il prodotto, esserci per chi si trova in difficoltà, come accaduto durante la pandemia, e aiutare le imprese più piccole a migliorare il proprio processo produttivo, fino ad acquisire tutti i requisiti e le certificazioni che servono per lavorare con la grande distribuzione, senza imporre vincoli di primogenitura. Siamo orgogliosi che molte imprese siano cresciute con noi e che alcune, oggi, siano diventate fornitori nazionali di prodotto Coop, accedendo al mercato nazionale. Molte, grazie alla collaborazione con Coop, hanno fatto un salto di qualità e oggi riforniscono con successo anche altre imprese della grande distribuzione. Questo non ci disturba, perché crediamo che contribuire a rendere le imprese locali più solide e fiorenti arricchisca tutto il territorio e sia un valore aggiunto per la nostra comunità”.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Savona Marco Russo, l’Assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli e il Presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Angelo Guidi. “È un piacere vedere animato da tanti prodotti della Liguria questo splendido spazio, un mercato recuperato e restituito alla città di Genova che è diventato un vivace centro di aggregazione e socialità” ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. “I produttori liguri sono delle vere e proprie eccellenze italiane, come dimostrano le specialità mostrate e valorizzate nell’evento di oggi da Coop Liguria. Il nostro export nel campo dell’enogastronomia è in crescita, ma questo settore è prezioso anche per il turismo, dato che sempre più spesso i visitatori ci scelgono come meta non solo per le spiagge ma anche per le esperienze che si possono vivere nel nostro territorio: la Liguria, insomma, ha saputo creare una grande sinergia tra arte, cultura, specialità enogastronomiche e tradizioni”.

Conferenze e attività per i bambini

In aggiunta alla presenza degli stand, dove i produttori dialogheranno con il pubblico e offriranno in assaggio i propri prodotti, Coop Liguria animerà Expo con una serie di eventi gratuiti per adulti e bambini. Nello spazio Coop all’ingresso del mercato, nelle tre giornate di venerdì, sabato e domenica

saranno proposte conferenze legate al tema dell’alimentazione e alle attività educative e culturali che Coop Liguria offre a Soci e cittadini:

Venerdì 13 ottobre, ore 18

Questione di etichette! Pillole di educazione al consumo per adulti e famiglie

I partecipanti impareranno a “leggere” le etichette dei prodotti alimentari per scoprire le caratteristiche degli alimenti e sceglierli in modo consapevole. L’iniziativa si ispira al programma educativo Saperecoop, proposto gratuitamente da Coop alle scuole da oltre 40 anni.

Sabato 14 ottobre, ore 17

Racconti sul cibo in Liguria tra arte, storia e letteratura

A cura di Claudia Bergamaschi, guida turistica dell’Associazione Genova…in mostra, che da anni collabora con il programma culturale “Coop Incontri” dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria.

Domenica 15 ottobre, ore 17

La biodiversità a tavola, conoscere i prodotti locali

A cura di Umberto Curti, Direttore Scientifico di Genova World, docente, consulente, storico dell’alimentazione e ideatore della ricetta della Focaccia di San Giorgio, che Coop Liguria realizza e offre nei propri punti vendita.

Queste invece le attività, tratte dal programma di educazione al consumo consapevole Saperecoop, proposte per i bambini dai 6 ai 10 anni, nella corte all’aperto del Mercato:

Sabato 14 ottobre, 16:30-18

A tutta frutta! Impariamo a conoscere la frutta di stagione

Domenica 15 ottobre, 16:30-18

Dal piatto al campo! Un gioco dell’oca alla scoperta delle filiere e della sostenibilità