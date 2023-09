Expo Fontanabuona Tigullio: spettacoli, espositori, campionato mondiale del canestrello e tanto altro

Prezzo non disponibile

Nuova collocazione temporale per Expo Fontanabuona Tigullio 2023, l'evento fieristico che fin dal 1981 racconta il meglio del territorio della Val Fontanabuona e del Tigullio: l'edizione numero 39 si svolgerà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre a Calvari (San Colombano Certenoli). Espositori, spettacoli, gastronomia, incontri, visite sul territorio e tanti eventi coinvolgenti come ad esempio il campionato mondiale del canestrello. Ecco il programma dettagliato.

Programma

Venerdì 29 settembre

Ore 12:00 – Apertura 39° Edizione Expo Fontanabuona Tigullio – Area Expo

Ore 12:30 – Apertura Stand Gastronomici – Area Expo

Focaccia al formaggio tipo Recco a cura di U. S. Calvarese 1923

Ore 15:00 – Inaugurazione 39° Edizione Expo Fontanabuona Tigullio – Area Expo

Alla Presenza delle autorità sarà inaugurata la 39° edizione di Expo Fontanabuona Tigullio 2023.

Ore 16:00 – Laboratorio per Bambini “Dal latte al formaggio un’esperienza ludico-didattica per apprendere tutti i segreti della caseificazione” – Area Expo

Laboratori esperienziali organizzati da Patrizia Federigi, responsabile del movimento Donne impresa Coldiretti.

Ore 16:00 – 20:00 – esposizione dei dipinti dell’estemporanea “Aspetti e colori della Fontanabuona” (6^ edizione) – Area San Lorenzo

Ore 16:00 – Presentazione delle pubblicazioni del Centro culturale “Lascito Cuneo” (2006-2022), in esposizione fino ore 20:00 – Area San Lorenzo

Ore 19:00 – Apertura Stand Gastronomici – Area Expo

Con la presenza dell’Associazione del Bagnun con acciughe fritte.

Ore 20:30 – Commedia dialettale “Tütta curpa de Garibaldi” del Gruppo “I Ruspanti” – Area San Lorenzo

Al termine della piece saranno distribuiti i prelibati “cucculli” della tradizione ligure.

Ore 22:00 – Chiusura Stand Area Expo

Sabato 30 settembre

Ore 10:00 – Apertura Area Expo

Ore 10:00 – Experience “Visita alla distilleria San Gallo”

Visita la famosa distilleria produttrice del pluripremiato “Amaro Camatti”.

Ore 10:00 – Convegno: “Sfide e Opportunità nella Transizione Digitale: Dal Digital Divide all’Intelligenza Artificiale” – Area Lascito Cuneo

La conferenza offre un’approfondita esplorazione di temi cruciali che stanno ridefinendo il nostro mondo in un’epoca sempre più connessa e digitale. L’evento riunisce esperti accademici, professionisti dell’industria e decisori politici per discutere le questioni più pressanti del nostro tempo.

Ore 11:30 – Seminario “No al cibo sintetico, minaccia per la salute e per l’economia” a cura di Coldiretti – Area Expo

Ore 12:00 – 15:00 – Apertura Stand Gastronomici – Area Expo

Grazie all’associazione ProLoco di San Colombano potremmo immergerci nelle radici culinarie.

Ore 14:30 – Inaugurazione del percorso escursionistico-culturale “Anello di Villa Oneto e del Bocco di Leivi”

Ore 15:00 – Experiance Territoriali (in fase di definizione)

Ore 15:00 – Intervista a Marco Benvenuto e show Cooking con la realizzazione della torta Pasqualina con la vera “Prescinsêua” – Area Expo

Ore 15:00 – 20:00 Spettacoli in “Piazza” – Area Expo

Alla presenza di “I Love Genova” si alterneranno sul palco diversi personaggi famosi che saranno intervistati nello spettacolo “A tu per tu”.

Ore 16:00 – 20:00 – Esposizione estemporanea “Aspetti e colori della Fontanabuona” (6^ edizione) e dipinti su Pinocchio – Area San Lorenzo

Ore 16:00 – 20:00 – Esposizione dei disegni degli alunni della Scuola Primaria di Calvari e mostra di oggetti e libri su Pinocchio a cura della Pro Loco di San Colombano – Area San Lorenzo

Ore 16:00 – Presentazione di libri di autori locali: “Lolita e il Cigno Nero” nuovo giallo di Rosa Cerrato e “Memorie rurali” di Rita Dorigo – Area San Lorenzo

Ore 17:00 – Convegno: “Turismo, Portofino Coast a Expo Fontanabuona Tigullio La Riviera di Levante in equilibrio tra mare e monti” – Area Lascito Cuneo

Incentivare, approfondire e stringere il rapporto tra costa e aree interne dai prodotti dell’agroalimentare Dop e Igp, alle bellezze e al patrimonio culturale dei borghi, agli eventi sono i temi del convegno promosso da Portofino Coast alla 39^ edizione di Expo Fontanabuona Tigullio.

Ore 17:00 – “Il Metereologo Ignorante” intervistato da I Love Genova – Area Expo

Il metereologo ignorante.

Ore 17:30 – Laboratorio per Bambini “L’erbolario dei bambini, divertirsi insieme colorando per conoscere le piante e i fiori del territorio”.

Laboratori esperienziali organizzati da Patrizia Federigi, responsabile del movimento Donne impresa Coldiretti.

Ore 18:00 – Presentazione del percorso “Anello di Villa Oneto e del Bocco di Leivi” con interviste ai “camminatori” – Area San Lorenzo

Ore 18:00 – “Mike FC” intervistato da I Love Genova – Area Expo

Mike From Campo! Il rapper Genovese: Mike FC porta la tradizione della canzone in dialetto genovese in una nuova dimensione.

Ore 18:00 – Concerto per Sax-soprano e organo – Area San Lorenzo

Ore 19:00 – “Giulia Musso” intervistata nel programma “A tu per tu” di “I Love Genova” – Area Expo

Giulia Musso, dopo il grande successo di “Rossetto Tour” si svela in un’intervista tutta da ridere a “Expo Fontanabuona Tigullio”.

Ore 19:00 – 22:00 – Apertura Stand Gastronomici – Area Expo

Grazie all’associazione ProLoco di San Colombano potremmo immergerci nelle radici culinarie con Asado e il tradizionale Minestrone “alla fontanina”.

Ore 22:00 – Chiusura Area Expo

Domenica 1° ottobre

Ore 10:00 – Apertura Area Expo

Ore 10:00 – Experience: “Passeggiata nelle colture tipiche della Valfontanabuona”.

Ore 10:00 – Convegno: in Fase di Definizione – Lascito Cuneo

in fase di definizione.

Ore 10:00 – 12:30 – Campionato del Mondo del Canestrello – Consegna “Canestrelli” – Area Expo

I partecipanti al Campionato del Mondo del Canestrello, porteranno le proprie delizie che saranno “registrate e conservate”.

Ore 12:00 – 15:00 Apertura Stand Gastronomici – Area Expo

Grazie all’associazione Croce Rossa di Cicagna potremmo immergerci nelle radici culinarie Liguri.

Ore 13:00 – 14:30 – Campionato del mondo del canestrello – Giuria in azione – Area Expo

La giuria de il campionato del mondo del canestrello, assaggerà e giudicherà i canestrelli concorrenti.

Ore 15:00 – Experience “Magnificenza”

Organizzata da Ass. Culturale “Il piffero” di Cicagna e Museo del Damasco di Lorsica

Ore 15:30 – Campionato del mondo del canestrello – Premiazione – Area Expo

Verrà premiato il Campione del Mondo del Canestrello.

Ore 16:00 – presentazione di libri di autori locali: “I monumenti della Fontanabuona” di Paolo Mazzaron e “Romaggi” di Sergio Gabrovec – Area San Lorenzo

Ore 16:00 – 20:00 – Esposizione estemporanea “Aspetti e colori della Fontanabuona” (6^ edizione) e dipinti su Pinocchio – Area San Lorenzo

Ore 16:00-20:00 – Esposizione dei disegni degli alunni della Scuola di Calvari su Pinocchio e mostra di oggetti e libri su Pinocchio, a cura della Pro Loco si San Colombano – Area San Lorenzo

Ore 17:00 – Convegno: “Sulla rotta dei vini” – Area Lascito Cuneo

Fra i temi dell’incontro, patrocinato dall’Associazione Italiana Sommelier-Delegazione Tigullio e Promontorio di Portofino, Il ruolo importantissimo dei vini che nelle cantine e a cielo aperto, nei vigneti, raccontano e promuovono il territorio e le sue eccellenze.

Ore 17.00 – Esibizione del gruppo Storico I Fieschi di Roccatagliata – Area San Lorenzo

Ore 17:00 – “I cugini della corte” intervistata nel programma “A tu per tu” di “I Love Genova” – Area Expo

Ore 17:30 – 7° Concorso miglior torta alla nocciola, con assaggi e premiazione, a cura della Pro Loco di San Colombano – Area San Lorenzo

Ore 18 premiazione dei pittori dell’estemporanea “Aspetti e colori della Fontanabuona”.

Ore 18:00 – Esibizione del gruppo Storico I Fieschi di Roccatagliata – Area Expo

Ore 18:30 – “Da Serpina a Turandot: figure femminili nel melodramma italiano” – Area San Lorenzo

Incontro di parole e musiche con Barbara Petrucci nella Cappella di San Lorenzo: omaggio ai “Cavalieri dell’Asino d’Oro”.

Ore 19:00 – Vladi dei “Trilli” intervistata nel programma “A tu per tu” di “I Love Genova” – Area Expo

Ore 19:00 – 22:00 Apertura Stand Gastronomici – Area Expo

Grazie all’associazione Croce Rossa di Cicagna potremmo immergerci nelle radici culinarie Liguri.

Ore 20:00 – Apericena dedicato agli espositori – Area Expo

Ore 22:00 – Chiusura Area Expo Fontanabuona Tigullio

Foto: fb@ExpoFontanabuonaTigullio