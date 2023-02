Expo del cibo e incontro su filiera alimentare e riutilizzo

“Cibo, una risorsa circolare”: è il titolo dell’evento che si terrà venerdì 10, alle 15:30, al Genova Blue District di via Del Molo 65\r, che affronterà il tema filiera alimentare e della sua risorsa più importante, il cibo, guardandola nella sua circolarità, analizzando in un percorso dinamico e interattivo i vari aspetti dell’economia circolare: design, long-use e reuse. Si parlerà di riuso del cibo e del suo scarto, di diversi esempi di agricoltura sostenibili, di riutilizzo di cibo molto spesso scartato, di realtà locali e prodotti a filiera corta.

L’evento è organizzato nell’ambito del “React Eu - Pon “Città metropolitane” 2014-2020 – asse 6 “ripresa verde, digitale e resiliente” - azione 6.1.4 “Qualita’ dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici”.

Il programma prevede, alle 16, l’Expo del Cibo con la partecipazione di: Genova Gourmet, Birrificio AltaVia, Libera Terra, Coldiretti Pesca, Azienda agricola la Tabacca; Fescion Farmer, Too Good To Go, Slow Food; Azienda agricola Verdure Naturali, Sasha Carnevali + A small kitchen in Genoa, Shair.Tech, Rete Ricibo, Coop Liguria, Amiu, Ass. Alle Ortiche.

Alle 18 è prevista la sessione plenaria aperta dai saluti istituzionali dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora. Interverranno: Stefania Manca del Comune di Genova – Ufficio Sostenibilità, RUP di progetto, del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, con la Responsabile scientifico del progetto, Paola Dameri e la Dirigente Area Rapporti con gli Stakeholders, Comunicazione, Commerciale, Gestione Flussi di Amiu Genova Spa Tiziana Merlino. Chiuderanno gli interventi di Claudio Oliva Direttore del Job Centre srl, responsabile del Genova Blue District, e Marco Malfatto della Rete Ricibo.