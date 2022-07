Torna l'Expo Alta Val Trebbia con il debutto del Thai Culture Fest

A Loco di Rovegno tutto è pronto per la 14esima edizione di Expo Alta Val Trebbia.

L'esposizione si terrà nella sua tradizionale casa: il Bosco della Giaia a Loco di Rovegno nelle date di sabato 30 e domenica 31 luglio.

Le due giornate saranno caratterizzate dalla presenza della nuova struttura “Antola Experience” del Parco Regionale dell’Antola con all’interno le aziende agricole. Al suo esterno produttori, eccellenze e artigianato.

“Abbiamo scelto questa formula per rendere la nostra vetrina del territorio sempre più completa ed interessante” conferma Alessio Bianchi organizzatore della manifestazione e presidente del Comitato Expo Alta Val Trebbia.

Il programma e la prima volta del Thai Culture Fest

Sabato 30 luglio a Loco di Rovegno presso il Bosco della Giaia sono presenti le aziende agricole all’interno di Antola Experience, produttori locali con le loro eccellenze, area ristoro Tucul curata da Società Turistica Loco e Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia con piatti della tradizione. Per i più piccoli Mago Bignè con spettacoli di magia e di bolle, e poi ancora per tutti la possibilità di visitare la storica centrale idroelettrica Pescia di Tirreno Power, ammirare l'esibizione di scuole di danza, ci sarà la premiazione del terzo memorial Massimo Lassa e la musica di Radio Torriglia Sound accompagnerà tutta la giornata fino a sera.

Inoltre per la prima volta in Val Trebbia si svolgerà il Thai Culture Fest, una vera e propria kermesse dedicata alla cultura a 360 gradi dell’antico Regno del Siam, a cura di Naga, associazione culturale thailandese. Si potranno degustare piatti tipici, sorseggiare bevande alcoliche e non, farsi rimettere in forma da un massaggio tradizionale, passeggiare all’interno di un villaggio tradizionale ricreato per l’occasione, in cui acquistare prodotti di vario genere (alimentari, artigianali, souvenirs ed altro ancora) e partecipare ad una pesca di beneficenza. Il mondo Thai è presente ad Expo Alta Val Trebbia perché un’antica tradizione unisce questi due popoli, il Loy Kratong.

Durante la giornata si potrà assistere a spettacoli di danza che culmineranno, la sera del 30 luglio, nella Cerimonia del Loy Kratong, cioè delle candele posate sul Trebbia che faranno da decoro allo spettacolo di danza eseguito da due ballerine sulle rive del fiume.

Domenica 31 luglio produttori e artigiani in mostra, area ristoro Tucul curata da Società Turistica Loco e Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia con piatti della tradizione, presentazione del libro "Il paese nell’ombra-un mistero in Val Trebbia" di Andrea Percivale, la musica di Radio Torriglia Sound fino alla chiusura e poi il Thai Culture Fest. Per finire, la possibilità di diventare un giovane pompiere con Pompieropoli.

La kermesse si terrà in Loco di Rovegno, sabato 30 dalle 10 alle 23, domenica 31 luglio dalle 10 alle 20.

Evento realizzato con patrocinio e contributo di: Comune di Rovegno, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova.

Evento patrocinato da Città Metropolitana di Genova, Parco Antola, Comune di Montebruno, Comune di Fontanigorda Anci Liguria, Unpli Liguria, Gal VerdeMare e Valli dell’Antola, Club per Unesco Genova e Città Metropolitana.